Visite guidate al Museo Civico di Foggia alla scoperta delle collezioni archeologiche e pittoriche

Scopri il Museo Civico di Foggia attraverso visite guidate esclusive, dedicate alle straordinarie collezioni archeologiche e pittoriche. In occasione delle Giornate del Piano di Valorizzazione 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Barletta-Andria-Trani e Foggia invita a esplorare le meraviglie custodite nelle sale, un’esperienza unica per immergersi nella storia e nell’arte della nostra regione.

© Foggiatoday.it - Visite guidate al Museo Civico di Foggia alla scoperta delle collezioni archeologiche e pittoriche La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in occasione delle Giornate del Piano di Valorizzazione 2025, organizza un nuovo appuntamento di visite guidate, in collaborazione con il Museo Civico di Foggia, alle sale espositive del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: "Visite archeologiche al Ponte romano San Lorenzo alla scoperta di Padova romana" Leggi anche: Firenze, ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pistoia Città del Natale, le opportunità di visita dei Musei Civici nel fine settimana; La Rosa d’Oro di Pio II torna a splendere Inaugurato il nuovo allestimento al Museo Civico di Siena; La musica di Calliope al Museo Fattori per Melodie su tela; “Natale tra Museo e Biblioteca”. Torna “Musei all in”: visite guidate in lingua dei segni nei musei Diocesano, Civico e Galimberti - Dal 12 al 14 dicembre laboratori espressivi gratuiti con Noau, Ente Nazionale Sordi e Comitato Giovani Sordi Piemonte ... cuneodice.it Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico - Arezzo, 24 settembre 2025 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Comune di Sansepolcro e il Museo Civico propongono un’iniziativa speciale dedicata alla scoperta e ... lanazione.it Firenze, riaprono gli scavi archeologici del Museo di Palazzo Vecchio: tornano le visite guidate - Riaprono gli scavi archeologici del Museo di Palazzo Vecchio. msn.com

Visite guidate per bambini alla Veneranda Pinacoteca Ambrosiana - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.