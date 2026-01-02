Vienna e Venezia | riti età e bellezze diverse

Vienna e Venezia, due città ricche di storia e cultura, sono accomunate da tradizioni secolari ma presentano caratteristiche e atmosfere uniche. Mentre il primo gennaio si diffonde l’abitudine di seguire diversi concerti e programmi, queste mete mantengono il loro fascino senza tempo, offrendo uno sguardo sulle diverse modalità di celebrare l’inizio dell’anno e le loro bellezze, che siano architettoniche, musicali o culturali.

Il primo gennaio, ormai, non si ascolta un solo Concerto di Capodanno: si fa zapping. Radio 3, Rai 1, Rai 2, poi di nuovo Radio 3. Il telecomando diventa una bacchetta e il pollice un direttore d'orchestra domestico. Vienna e Venezia: non è una sfida dichiarata ma proprio per questo finiscono per confrontarsi più di quanto ammettano. Vienna resta Vienna: cascasse il mondo il suo concerto è un rito che si compie sempre uguale a se stesso e proprio per questo funziona alla perfezione. Anche cambiando i direttori, il risultato complessivo resta sostanzialmente identico: il meccanismo è talmente collaudato da procedere quasi da solo.

