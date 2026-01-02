Vienna predica gentilezza Venezia invece protesta

Vienna è nota per la sua eleganza e gentilezza, mentre Venezia spesso si distingue per la sua storia di protesta. Il Concerto di Capodanno della Fenice, trasmesso ieri su Rai 1, ha attirato l’attenzione per un episodio particolare: il “concerto della spilla”. Un evento che ha suscitato curiosità e discussioni, diventando un momento memorabile di questa tradizione musicale.

Il Concerto di Capodanno della Fenice di Venezia, in diretta ieri su Rai 1, passerà alla storia come il concerto della spilla. Una protesta silenziosa ma eloquentissima contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro: una spilla con chiave di violino e cuore, appuntata con orgoglio sulle giacche di orchestrali e coristi, sfoggiata da non pochi spettatori e persino dal direttore d'orchestra Michele Mariotti. Era il Concerto di Capodanno numero 23, ormai una tradizione consolidata. Un racconto musicale dichiaratamente italiano, costruito per il grande pubblico televisivo: una sequenza di classici riconoscibilissimi da Casta diva a Nessun dorma, dal Va, pensiero fino al brindisi della Traviata con il soprano Rosa Feola e il tenore (che voce!) Jonathan Tetelman.

