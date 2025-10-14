Dal 24 al 29 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole | i luoghi raccontati dagli studenti
Dal 24 al 29 novembre 2025 si svolgeranno le Giornate FAI per le scuole, un’iniziativa nazionale dedicata alle classi di ogni ordine e grado. Per sei giorni, in tutta Italia, studenti e studentesse potranno partecipare a visite culturali in luoghi spesso poco accessibili al pubblico, accompagnati da coetanei formati appositamente per l’occasione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Tornano gli OPEN DAY! Vi aspettiamo l’8 e il 22 novembre dalle 9:30 alle 12:00 e il 9 gennaio dalle 17:30 alle 19:30. Venite a scoprire la nostra scuola, conoscere il nostro team! La nostra scuola primaria e dell’infanzia offrono un ambiente sicuro, spazio - facebook.com Vai su Facebook
#dalterritorio Dall'11 ottobre al 2 novembre tornano le visite guidate gratuite al Parco Mediceo di Pratolino! 8 appuntamenti offerti dalla @CittaMetro_FI alla scoperta del sito patrimonio #Unesco. Info in locandina! Vai su X
Domenica ecologica a Roma, blocco auto oggi 1 dicembre: su mille verifiche 134 illeciti. Allerta gialla meteo per il vento forte - Oggi domenica 1 dicembre torna l'appuntamento «green» con le «Domeniche ecologiche», l'iniziativa del Campidoglio «volta a contenere l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e ... Scrive roma.corriere.it