Dal 24 al 29 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole | i luoghi raccontati dagli studenti

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 29 novembre 2025 si svolgeranno le Giornate FAI per le scuole, un’iniziativa nazionale dedicata alle classi di ogni ordine e grado. Per sei giorni, in tutta Italia, studenti e studentesse potranno partecipare a visite culturali in luoghi spesso poco accessibili al pubblico, accompagnati da coetanei formati appositamente per l’occasione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

