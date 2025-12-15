Bando aperto per il progetto di ricerca Research and Innovation in Skin Biology and Anti-Aging Cosmetology realizzato da Beiersdorf AG e l' Università Politecnica delle Marche UNIVPM
C ompie 10 anni la collaborazione tra Beiersdorf AG – una delle principali aziende globali nel settore della cura della pelle e dei cosmetici, nota per marchi come NIVEA, Eucerin e La Prairie – e l’ Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), di Ancona, volta a inserire giovani ricercatrici e ricercatori nel campo della biologia della pelle e dell’anti-aging. Cnr: la ricerca scientifica è fondamentale per la competitività X C’è tempo fino al 20 febbraio 2026 per partecipare al programma, che selezionerà fino a 12 studenti provenienti da percorsi di laurea triennali o magistrali nelle scienze della vita (come biologia, chimica, tecnologie farmaceutiche e affini) permettendo loro di acquisire competenze teoriche avanzate e esperienza pratica all’interno di un contesto industriale d’avanguardia. Iodonna.it
Progetti di ricerca nel settore elettrico: bando aperto
Progetto Lagrange-Fondazione Crt, nuovo bando per 10 borse di ricerca - Isi Foundation, Istituto per l'interscambio scientifico, e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico- ansa.it
Irccs Veneto vince bando Roche per la ricerca clinica - A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca" con due progetti selezionati e valutati da F ... ansa.it
Fino al 27 gennaio 2026 è aperto il bando della Regione Piemonte per la conservazione del patrimonio tartufigeno. A questo link si trovano istruzioni e informazioni per fare richiesta regione.piemonte.it/web/temi/ambie… #tartufi #patrimoniotartufigeno #For x.com
E' aperto il bando "WINGS", un'iniziativa promossa nell'ambito del Progetto SWING! A chi è rivolto: Giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti in uno dei comuni del Distretto BS Est. Le posizioni aperte: 4 Tirocini in ambito sociale: per affiancare le Assistenti di - facebook.com facebook