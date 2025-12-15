© Iodonna.it - Bando aperto per il progetto di ricerca Research and Innovation in Skin Biology and Anti-Aging Cosmetology realizzato da Beiersdorf AG e l'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)

C ompie 10 anni la collaborazione tra Beiersdorf AG – una delle principali aziende globali nel settore della cura della pelle e dei cosmetici, nota per marchi come NIVEA, Eucerin e La Prairie – e l’ Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), di Ancona, volta a inserire giovani ricercatrici e ricercatori nel campo della biologia della pelle e dell’anti-aging. Cnr: la ricerca scientifica è fondamentale per la competitività X C’è tempo fino al 20 febbraio 2026 per partecipare al programma, che selezionerà fino a 12 studenti provenienti da percorsi di laurea triennali o magistrali nelle scienze della vita (come biologia, chimica, tecnologie farmaceutiche e affini) permettendo loro di acquisire competenze teoriche avanzate e esperienza pratica all’interno di un contesto industriale d’avanguardia. Iodonna.it

