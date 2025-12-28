Natale al Piccolo Teatro con cartoni e balletto gratuiti tutti gli appuntamenti
Il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) oltre alle proiezioni di film di successo nella programmazione ordinaria delle feste, che prosegue ogni sera, propone altresì due proiezioni particolari, ed ad ingresso gratuito, destinate al pubblico delle famiglie, grazie al contributo della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con "Lo schiaccianoci"
Leggi anche: Concerti gratuiti a Bari, un palcoscenico a cielo aperto per oltre due mesi: tutti gli appuntamenti
Cosa vedere a Natale 2025 in TV: film e cartoni per grandi e piccini - Scopri cosa vedere a Natale 2025 in TV: i migliori film Disney e cartoni animati in onda su Rai e Mediaset per tutta la famiglia. alfemminile.com
Natale al Teatro Puccini di Firenze con “Il piccolo principe” - Lo spettacolo dedicato ai più piccoli "Il piccolo principe" andrà in scena nel teatro fiorentino il 26, 27 e 28 dicembre ... intoscana.it
Natale a Teatro ad Avezzano, tre spettacoli per bambini e famiglie: le informazioni - Natale a Teatro ad Avezzano, tre spettacoli per bambini e famiglie: ecco tutte le informazioni. marsicalive.it
Le Luci di Natale vestono a festa il Comune più piccolo d’Italia! #Atrani è Luce! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.