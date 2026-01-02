Tragedia in Svizzera Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 | Scusatemi è una strage di ragazzi

Durante il telegiornale di La7, Guy Chiappaventi si è commosso nel commentare la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio ha causato la morte di 47 persone nel locale La Constellation. La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento, evidenziando la gravità di quanto accaduto e l’impatto sulla comunità coinvolta.

Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista del Tg La7: "È una strage di ragazzi" (video) - Davanti a certe tragedie si resta a attoniti e smarriti. iltempo.it

Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it

Dalla Liguria un'equipe specializzata in partenza per la Svizzera dopo la tragedia di Crans Montana: almeno 47 i morti, centinaia i feriti e diversi dispersi tra cui un 16enne di origini liguri - facebook.com facebook

L’ambasciatore italiano in #Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha fatto il punto sulla tragedia al pub «Le #Constellation» a #CransMontana: «Sappiamo di cinque feriti italiani, tre ricoverati a Sion, uno a Zurigo e uno a Berna, che l’ospedale Niguarda sta rimp x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.