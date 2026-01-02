Tragedia in Svizzera Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 | Scusatemi è una strage di ragazzi

Durante il telegiornale di La7, Guy Chiappaventi si è commosso nel commentare la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio ha causato la morte di 47 persone nel locale La Constellation. La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento, evidenziando la gravità di quanto accaduto e l’impatto sulla comunità coinvolta.

Guy Chiappaventi si commuove in diretta al Tg La7 raccontando la tragedia di Crans-Montana: 47 morti nell'incendio del locale La Constellation. "È una strage di sedicenni", dice prima di perdere la voce. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

