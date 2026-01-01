La lacrime in diretta del giornalista di La7 | È una strage di ragazzi | VIDEO

Durante un incendio nel locale La Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, sono decedute almeno 47 persone, molte delle quali giovani. L’incidente ha causato grande dolore e sgomento, evidenziando la gravità di una tragedia che ha colpito molte famiglie e la comunità locale. La notizia ha suscitato forte commozione, anche tra i giornalisti presenti, testimonianza della drammaticità dell’accaduto.

Davanti a certe tragedie si resta a attoniti e smarriti. Nell'incendio del locale La Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese della Svizzera, sono morte almeno 47 persone, molte delle guali giovanissime, e oltre cento sono rimaste ferite e ustionate. L'inviato del Tg La7, l'esperto giornalista Guy Chiappaventi, viene sopraffatto in diretta dalla commozione. "È la strage di Capodanno ed è una strage di ragazzi, tra i sedici e i vent'anni", dice l'inviato a Crans-Montana nell'edizione delle 20 di giovedì 1 gennaio prima di commuoversi: "Vi prego di scusarmi, adesso riprendo". Tanti telespettatori hanno solidarizzato con il cronista che ha mostrato il suo lato più umano ed empatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La lacrime in diretta del giornalista di La7: "È una strage di ragazzi" | VIDEO Leggi anche: Sigfrido Ranucci in lacrime dopo l'attentato, il video del giornalista commosso in Rai e le urla dal presidio Leggi anche: Rissa choc in diretta, finisce malissimo tra i politici nello studio di La7 (VIDEO) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista del Tg La7: "È una strage di ragazzi" (video) - Davanti a certe tragedie si resta a attoniti e smarriti. iltempo.it

