Halloween alla Stazione Leopolda con i Modeselektor
Dopo la prima data alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, venerdì 31 ottobre il Lattexplus Festival 2025 prosegue con un appuntamento dal forte impatto sonoro e visivo alla Stazione Leopolda — uno spazio che nel tempo è diventato una vera e propria casa per le edizioni autunnali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
