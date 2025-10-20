Halloween alla Stazione Leopolda con i Modeselektor

Firenzetoday.it | 20 ott 2025

Dopo la prima data alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, venerdì 31 ottobre il Lattexplus Festival 2025 prosegue con un appuntamento dal forte impatto sonoro e visivo alla Stazione Leopolda — uno spazio che nel tempo è diventato una vera e propria casa per le edizioni autunnali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

