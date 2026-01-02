Si diffondono nuove indiscrezioni riguardo a un possibile DLC per The Witcher 3, previsto per il 2026. Dopo quasi dieci anni dalla sua uscita, si ipotizza un’espansione dedicata al quarto capitolo, alimentando l’interesse tra i fan e gli appassionati. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dello sviluppatore.

A distanza di quasi dieci anni dall’uscita di The Witcher 3: Wild Hunt, tornano a circolare voci insistenti su un possibile nuovo DLC in arrivo nel 2026. L’idea di un’espansione a pagamento ha rapidamente acceso il dibattito, soprattutto perché potrebbe fungere da ponte narrativo e promozionale verso The Witcher 4. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma diversi indizi stanno attirando l’attenzione, con insider, analisti finanziari e documenti societari, che dipingono un quadro più complesso di quanto sembri. Eurogamer segnala che le prime indiscrezioni arrivano da Borys Nie?pielak, fonte considerata affidabile nell’industria videoludica polacca, che già in passato aveva anticipato progetti legati a CD Projekt RED. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Witcher 3 riceverà nel 2026 un DLC dedicato al quarto capitolo? Spuntano nuovi indizi

Leggi anche: Un nuovo e grande DLC di The Witcher 3 è in arrivo maggio 2026 con un collegamento a The Witcher 4?

Leggi anche: I fan credono che Mario Kart World riceverà presto un DLC, con nuovo personaggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La nuova espansione di The Witcher 3 sembra realtà, arrivano altre conferme - Le voci su una nuova espansione a pagamento di The Witcher 3: Wild Hunt continuano a circolare e, negli ultimi giorni, hanno trovato nuovo slancio grazie a fonti considerate attendibili. it.ign.com