Secondo un nuovo report finanziario, The Witcher 3 potrebbe ricevere un nuovo e importante DLC a pagamento nel maggio 2026, a distanza di oltre dieci anni dall’uscita del gioco base. L’ipotesi è particolarmente rilevante perché questo contenuto non sarebbe solo un’espansione tardiva, ma un vero collegamento narrativo con The Witcher 4. L’obiettivo sarebbe duplice: sostenere i ricavi di CD Projekt RED nel breve periodo e preparare il terreno al prossimo capitolo della saga. È però fondamentale chiarire fin da subito che si tratta di previsioni analitiche, non di comunicazioni ufficiali dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un nuovo e grande DLC di The Witcher 3 è in arrivo maggio 2026 con un collegamento a The Witcher 4?

Leggi anche: The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe ricevere un nuovo DLC: sarà presentato ai TGA 2025?

Leggi anche: Il fumetto di the witcher: blood stone in uscita nel 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Formula Legends: disponibili due DLC, un nuovo aggiornamento e la roadmap del 2026; Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo presenta il DLC gratuito con un trailer e nuovi dettagli; “DLC” e’ il nuovo EP di Eric Draven; Passato, Power Pack e futuro di Gran Turismo 7 – Speciale.

Un nuovo DLC di The Witcher 3 sarebbe previsto per maggio e servirebbe per collegarlo a The Witcher 4 - The Witcher pare pronto a tornare, ma non grazie al quarto capitolo, quanto più grazie a un nuovo DLC del terzo gioco - multiplayer.it