Un nuovo e grande DLC di The Witcher 3 è in arrivo maggio 2026 con un collegamento a The Witcher 4?
Secondo un nuovo report finanziario, The Witcher 3 potrebbe ricevere un nuovo e importante DLC a pagamento nel maggio 2026, a distanza di oltre dieci anni dall’uscita del gioco base. L’ipotesi è particolarmente rilevante perché questo contenuto non sarebbe solo un’espansione tardiva, ma un vero collegamento narrativo con The Witcher 4. L’obiettivo sarebbe duplice: sostenere i ricavi di CD Projekt RED nel breve periodo e preparare il terreno al prossimo capitolo della saga. È però fondamentale chiarire fin da subito che si tratta di previsioni analitiche, non di comunicazioni ufficiali dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe ricevere un nuovo DLC: sarà presentato ai TGA 2025?
Leggi anche: Il fumetto di the witcher: blood stone in uscita nel 2026
Formula Legends: disponibili due DLC, un nuovo aggiornamento e la roadmap del 2026; Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo presenta il DLC gratuito con un trailer e nuovi dettagli; “DLC” e’ il nuovo EP di Eric Draven; Passato, Power Pack e futuro di Gran Turismo 7 – Speciale.
Un nuovo DLC di The Witcher 3 sarebbe previsto per maggio e servirebbe per collegarlo a The Witcher 4 - The Witcher pare pronto a tornare, ma non grazie al quarto capitolo, quanto più grazie a un nuovo DLC del terzo gioco - multiplayer.it
World War Z: svelato il DLC con The Walking Dead - Saber Interactive ha svelato il DLC in arrivo su World War Z, una collaborazione con The Walking Dead che arriverà a gennaio. vgmag.it
The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere un nuovo DLC? Forse sarà presentato ai TGA 2025 - Una nuova voce di corridoio afferma che CD Projekt Red starebbe per lanciare un DLC di The Witcher 3: Wild Hunt, per collegarlo al nuovo capitolo. msn.com
L'aggiornamento BIG DLC 2026 di The Witcher 3 è una vera svolta
C’è grande attesa per il nuovo film che arriva in sala il 25 dicembre. La recensione - facebook.com facebook
RT @GianniVernetti: Questa mattina al Senato presentazione de “Il nuovo Grande Gioco con il Sen.Giulio Terzi, la Sen.Simona Malpezzi, il Se… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.