Stranger Things 5 | Il finale è un trionfo al box office e batte ogni record di Netflix

Il finale di Stranger Things 5 ha riscosso un successo senza precedenti, battendo ogni record di visualizzazioni su Netflix. La conclusione della saga ha attirato l'attenzione di un pubblico globale, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama dello streaming. Un risultato che testimonia l'impatto culturale e la popolarità duratura della serie, consolidando la sua posizione nel cuore degli spettatori.

Il sottosopra ha ufficialmente conquistato il mondo reale. Il finale di Stranger Things 5 non ha solo chiuso un'era per lo streaming, ma ha letteralmente scosso le fondamenta del cinema tradizionale. Nonostante la serie sia nata per il piccolo schermo, il suo debutto nelle sale cinematografiche ha registrato numeri da capogiro, superando persino i film di maggior successo prodotti finora da Netflix. Un debutto cinematografico senza precedenti. Per celebrare la conclusione della serie cult dei Duffer Brothers, Netflix ha optato per un rilascio limitato in circa 600 sale negli Stati Uniti tra la vigilia di Capodanno e il 1° gennaio.

