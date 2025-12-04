Stranger things 5 batte record su netflix e mette a tacere i dubbi sullo streaming
Al pack della quinta stagione di Stranger Things stanno battendo record di ascolto senza precedenti, dimostrando che l’interesse per le serie in streaming continua a rimanere elevato. La prima parte della stagione, rilasciata il 26 novembre, ha segnato il ritorno dei fan dopo quasi tre anni e mezzo di attesa, confermando la capacità della serie di catturare l’attenzione globale. In attesa della seconda parte, prevista per il 25 dicembre, e del gran finale del 31 dicembre, si analizza come gli approcci di rilascio e le strategie di marketing abbiano influenzato il successo, consolidando il ruolo di Netflix nel panorama dello streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
