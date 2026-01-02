Stop alle infiltrazioni nelle scuole di San Floriano | approvato piano per i nuovi tetti

A San Floriano di San Pietro in Cariano, è stato approvato un piano per prevenire infiltrazioni nelle scuole. I lavori, previsti per la prossima primavera, includono il rifacimento delle coperture dell’aula magna e della palestra degli istituti superiori Calabrese-Levi e Stefani-Bentegodi, migliorando la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici.

È previsto per la prossima primavera l'avvio dei lavori di rifacimento della copertura dell'aula magna e della palestra che servono gli istituti superiori Calabrese-Levi e Stefani-Bentegodi a San Floriano di San Pietro in Cariano. Il dirigente del servizio edilizia scolastica della Provincia ha.

