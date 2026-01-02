Saldi al via in Toscana il punto di Federconsumatori
I saldi in Toscana inizieranno il 3 gennaio 2026. Secondo l’Osservatorio Federconsumatori, la spesa media delle famiglie sarà di circa 172 euro, con una diminuzione rispetto all’anno precedente. Solo un terzo delle famiglie prevede di approfittare delle promozioni, già in parte usufruite durante eventi come il Black Friday e i pre-saldi. Queste informazioni aiutano a comprendere le tendenze di consumo nella regione.
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Quest’anno i saldi inizieranno, in Toscana, il 3 gennaio. Come ogni anno in questa occasione l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie: la spesa media sarà di 171,90 euro a famiglia (-1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni, avendo già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi. Tra queste, esiste un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media (anche oltre 340 euro), altre che acquisteranno solo l’indispensabile e altre ancora rinunceranno del tutto agli acquisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
