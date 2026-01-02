I saldi in Toscana inizieranno il 3 gennaio 2026. Secondo l’Osservatorio Federconsumatori, la spesa media delle famiglie sarà di circa 172 euro, con una diminuzione rispetto all’anno precedente. Solo un terzo delle famiglie prevede di approfittare delle promozioni, già in parte usufruite durante eventi come il Black Friday e i pre-saldi. Queste informazioni aiutano a comprendere le tendenze di consumo nella regione.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Quest’anno i saldi inizieranno, in Toscana, il 3 gennaio. Come ogni anno in questa occasione l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie: la spesa media sarà di 171,90 euro a famiglia (-1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni, avendo già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi. Tra queste, esiste un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media (anche oltre 340 euro), altre che acquisteranno solo l’indispensabile e altre ancora rinunceranno del tutto agli acquisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saldi al via in Toscana, il punto di Federconsumatori

Leggi anche: Saldi invernali 2026 al via anche in Toscana. Spesa media, i consigli utili e le regole per non farsi ‘fregare’

Leggi anche: Saldi invernali 2026 in Toscana: via sabato 3 gennaio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Saldi invernali 2026 in Toscana, le previsioni: “Torna l'acquisto in negozio, anziché su internet, grazie ai consigli diretti”; Saldi invernali in Toscana, le previsioni di Confcommercio: più clienti, ma meno spesa; Saldi al via il 3 gennaio in Toscana: Previsto afflusso, ma clienti più attenti agli acquisti; Quando iniziano i saldi invernali 2026 in Toscana: la data e cosa c’è da sapere.

Saldi al via in Toscana, il punto di Federconsumatori - Ad Arezzo una clientela prevalentemente locale, con la presenza di negozi indipendenti ancora molto presenti e sconti più realistici e progressivi ... lanazione.it