Roma Evasioni di Capodanno Un arresto e due denunce dei Carabinieri 49enne ai domiciliari stanco di vedere la sorella la minaccia con una pistola…

Nelle ore che hanno preceduto il Capodanno, i Carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli sul territorio. Durante un intervento, un uomo di 49 anni è stato arrestato e due persone denunciate, in seguito a un episodio che ha coinvolto minacce con arma da fuoco nei confronti della sorella. L’operazione fa parte delle attività di prevenzione e sicurezza svolte per garantire la tranquillità durante le festività.

Arrestato pusher a Capodanno: sequestrati droga e 5.000 euro in contanti - 000 euro: operazione dei Carabinieri durante i controlli di Capodanno. nordest24.it

#Roma, maxi frode fiscale nel settore telecomunicazioni: arrestato imprenditore per evasione IVA oltre 2,5 milioni - facebook.com facebook

