Roma Evasioni di Capodanno Un arresto e due denunce dei Carabinieri 49enne ai domiciliari stanco di vedere la sorella la minaccia con una pistola…
Nelle ore che hanno preceduto il Capodanno, i Carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli sul territorio. Durante un intervento, un uomo di 49 anni è stato arrestato e due persone denunciate, in seguito a un episodio che ha coinvolto minacce con arma da fuoco nei confronti della sorella. L’operazione fa parte delle attività di prevenzione e sicurezza svolte per garantire la tranquillità durante le festività.
Cronache Cittadine ROMA
