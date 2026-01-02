Rixi | Con noi al governo la Liguria al centro Non si torni alla stagione dei no

Da ilsecoloxix.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viceministro Rixi sottolinea l’impegno del governo per la Liguria, con investimenti di 15 miliardi destinati a strade, porti e trasporti. Egli invita a mantenere un approccio costruttivo e a evitare ritorni a politiche di negazione, evidenziando l’importanza di valorizzare il ruolo della regione. La strategia mira a rafforzare lo sviluppo locale, garantendo una crescita equilibrata e sostenibile per tutto il territorio.

Il viceministro: «Investiti 15 miliardi: strade, porti e treni. Da Salis rinunce che penalizzano la città». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

rixi con noi al governo la liguria al centro non si torni alla stagione dei no

© Ilsecoloxix.it - Rixi: “Con noi al governo la Liguria al centro. Non si torni alla stagione dei no”

Leggi anche: Meloni e la patrimoniale: Mai con noi al governo». ?Schlein: «Aiuti solo ai ricchi». Ma Conte si smarca

Leggi anche: Trieste polo di un’Italia al centro del Mediterraneo. Parla Rixi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rixi: “Con noi al governo la Liguria al centro. Non si torni alla stagione dei No”; Andrea Orlando: “Il centrosinistra verso le politiche ha già una leader nazionale, Elly Schlein”; Liguria, nuovo bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; Quattro mesi di disagi, stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma: Liguria più isolata.

rixi governo liguria centroRixi: “Con noi al governo la Liguria al centro. Non si torni alla stagione dei No” - Il viceministro: «Investiti 15 miliardi: strade, porti e treni. ilsecoloxix.it

rixi governo liguria centroPorti d'Italia, via libera del Governo. Rixi: "Riforma all'altezza dei tempi" - Il Consiglio dei Ministri approva senza riserve il nuovo assetto: nasce Porti d’Italia Spa, ora l’iter passa al Parlamento. primocanale.it

rixi governo liguria centroTassa d’imbarco al porto di Genova, Rixi attacca il Comune: “Strumento sbagliato e dannoso” - La tassa d’imbarco nel porto di Genova “è uno strumento sbagliato, giuridicamente fragile e potenzialmente dannoso per il territorio”. telenord.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.