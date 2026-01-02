Rixi | Con noi al governo la Liguria al centro Non si torni alla stagione dei no

Il viceministro Rixi sottolinea l’impegno del governo per la Liguria, con investimenti di 15 miliardi destinati a strade, porti e trasporti. Egli invita a mantenere un approccio costruttivo e a evitare ritorni a politiche di negazione, evidenziando l’importanza di valorizzare il ruolo della regione. La strategia mira a rafforzare lo sviluppo locale, garantendo una crescita equilibrata e sostenibile per tutto il territorio.

Porti d'Italia, via libera del Governo. Rixi: "Riforma all'altezza dei tempi" - Il Consiglio dei Ministri approva senza riserve il nuovo assetto: nasce Porti d’Italia Spa, ora l’iter passa al Parlamento. primocanale.it

Tassa d’imbarco al porto di Genova, Rixi attacca il Comune: “Strumento sbagliato e dannoso” - La tassa d’imbarco nel porto di Genova “è uno strumento sbagliato, giuridicamente fragile e potenzialmente dannoso per il territorio”. telenord.it

Altro che semplificazione, la riforma dei porti del governo accentra poteri e rallenta il sistema. La riforma Rixi introduce un nuovo livello amministrativo in un settore che ha bisogno di chiarezza e rapidità decisionale. Il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale si - facebook.com facebook

Ho portato il mio saluto alla presentazione del Piano Industriale di #Italferr. Le infrastrutture sono una scelta politica: investire in competenze e cantieri significa dare crescita, lavoro e futuro all’Italia. #Infrastrutture #Sviluppo #Governo x.com

