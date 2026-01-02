Rincari sui pedaggi autostradali Sottanelli Azione | Paghiamo di più per un servizio peggiore servivano misure di compensazione

Da mesi Azione sollecita interventi sul fronte dei pedaggi autostradali, in particolare nelle tratte caratterizzate da cantieri e disagi strutturali. La richiesta è di sospendere o compensare i costi per gli utenti, considerando che si paga di più per un servizio di qualità inferiore. L’obiettivo è garantire maggiore equità e trasparenza, assicurando un equilibrio tra costi e qualità del servizio offerto.

“Da mesi Azione chiede che, nelle tratte autostradali segnate da cantieri infiniti e disagi strutturali, il pedaggio venga sospeso o compensato dal ministero. Invece, dal 1° gennaio cittadini e imprese si ritrovano a pagare addirittura un aumento”. Lo dichiara Giulio Sottanelli, deputato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Rincari sui pedaggi autostradali, Sottanelli (Azione): “Paghiamo di più per un servizio peggiore, servivano misure di compensazione” Leggi anche: Pedaggi autostradali, da gennaio scattano i rincari: quanto aumentano le tariffe Leggi anche: Pedaggi autostradali più cari da gennaio, di quanto aumentano le tariffe Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Autostrade, i rincari toccano solo in parte Lucca e Massa-Carrara - L'aumento medio delle tariffe a livello nazionale sarà dell'1,5%, pari all'inflazione programmata per il 2026, ma non riguarderà il tratto di A12 tra Genova e Livorno, compresa la Bretella Lucca- noitv.it

RINCARI DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI, LA CNA: “DOPO IL DANNO LA BEFFA” - PESCARA – Dopo anni di disagi legati a cantieri senza fine, per imprese e cittadini arriva anche la stangata dei ... reteabruzzo.com

Autostrade, rincari nei pedaggi in vista. Ecco le tratte escluse - La Corte Costituzionale annulla il congelamento delle tariffe voluto dal governo. milanofinanza.it

Il 2026 è iniziato con una raffica di rincari decisi dal Governo su beni e servizi essenziali come carburanti, pedaggi autostradali e sull'assicurazione Rc Auto. L'autostrada con i pedaggi maggiormente aumentati è la Salerno-Pompei-Napoli - facebook.com facebook

Tutte le nuove tasse in vigore dal 2026 • Carburanti, pedaggi, assicurazioni e acquisti online: dal 1° gennaio scattano rincari a catena che mettono sotto pressione i bilanci delle famiglie italiane x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.