Fiorano investe nel futuro | nasce la scuola dell’infanzia Margherita Hack a impatto ambientale quasi zero

A Spezzano di Fiorano Modenese è stata inaugurata la scuola dell’infanzia Margherita Hack, un edificio innovativo con un impatto ambientale quasi zero. La struttura, destinata ad accogliere i bambini e il personale della scuola Villa Rossi da gennaio 2026, rappresenta un investimento nel futuro e nell’educazione sostenibile.

È stata inaugurata a Spezzano di Fiorano Modenese, la nuova scuola dellinfanzia intitolata a Margherita Hack, un complesso educativo all’avanguardia, destinato ad accogliere i bambini e il personale della scuola Villa Rossi a partire da gennaio 2026.L’innovativo edificio NZEB (Nearly Zero Energy. Modenatoday.it

