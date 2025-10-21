Teatro San Carlo Fulvio Macciardi è il nuovo Sovrintendente e direttore artistico | firmato il contratto

Macciardi nominato Sovrintendente e direttore artistico del San Carlo. Ma pende ancora il ricorso al Tar Campania del sindaco Manfredi.

