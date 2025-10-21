Teatro San Carlo Fulvio Macciardi è il nuovo Sovrintendente e direttore artistico | firmato il contratto

Macciardi nominato Sovrintendente e direttore artistico del San Carlo. Ma pende ancora il ricorso al Tar Campania del sindaco Manfredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

“Frida Opera Musical”, al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, il 21 e 22 ottobre un viaggio corale nel cuore di un’epoca segnata dal desiderio di cambiamento, in cui Frida vive con sfrontata autenticità. Una produzione intensa e visionaria firmata MIC Internation - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Carlo Felice Gênes DON GIOVANNI #Mozart par Damiano #Michieletto et Constantin #Trinks @ctrinks avec Simone #Alberghini Giulio #Mastrototaro Jennifer #Holloway Desirée #Rancatore Mattia #Denti etc. – Katy #Oberlé signe notre chronique https - X Vai su X

Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi è il nuovo Sovrintendente e direttore artistico: firmato il contratto - Macciardi nominato Sovrintendente e direttore artistico del San Carlo. Lo riporta fanpage.it

San Carlo, Macciardi nuovo sovrintendente - «La Fondazione Teatro di San Carlo è lieta di annunciare che Fulvio Adamo Macciardi ha assunto ufficialmente la carica di Sovrintendente con funzioni anche di Direttore Artistico. ilroma.net scrive

Fulvio Adamo Macciardi al San Carlo: domani la firma - Domani la firma del contratto di Fulvio Adamo Macciardi come Sovrintendente del San Carlo. stylo24.it scrive