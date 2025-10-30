Nordio | Non politicizzare referendum

12.50 La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è approvata definitivamente dal Senato. Il voto è il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Così la modifica dell'ordinamento giudiziario: separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, due Csm con membri sorteggiati per ridurre influenza correnti. Il ministro della Giustizia Nordio:"Non politicizzare il referendum.Magistratura non si aggreghi a forze politiche per farne un pro o contro il governo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Separazione carriere, Nordio: referendum non sia politicizzato - Il prossimo step è il referendum che mi auguro che venga mantenuto in termini pacati e razionali, che non venga politicizzato nell'interesse ... Da notizie.tiscali.it

Riforma della Giustizia, ok definitivo del Senato: 112 sì alla separazione delle carriere. Ora il referendum - Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura. Lo riporta ilmattino.it

Riforma della giustizia, via libero definitivo del Senato al ddl Nordio: in primavera referendum confermativo - Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scrive msn.com