Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:15 si terrà la partita tra Real Madrid e Real Betis, un incontro importante per l’inizio del nuovo anno calcistico dei Blancos. In questa guida troverai le formazioni probabili, le quote e i pronostici, per seguire con attenzione questa prima sfida del 2026 al Santiago Bernabeu. Un'occasione per analizzare le prospettive delle due squadre all'inizio della stagione.

Il nuovo anno del Real Madrid si aprirà subito con una partita affascinante ed impegnativa: il Real Betis sarà ospite al Bernabeu domenica pomeriggio. I Verdiblancos sono sesti con 28 punti e gravitano nelle zone europee: sono in un periodo complessivamente positivo, hanno chiuso il 2025 con una goleada inflitta al Getafe e guardano con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Real Madrid-Real Betis (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Comincia il 2026 dei Blancos

