Sono armato dammi i soldi Colpo alla tabaccheria in viale Dante

Nella mattinata di sabato 13 dicembre, una rapina si è verificata in una tabaccheria di viale Dante. Un malvivente, armato, ha minacciato il personale chiedendo denaro. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella zona, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini.

Una rapina è stata portata a segno nella mattinata di sabato 13 dicembre all'interno di un bar tabaccheria in viale Dante. Un uomo, probabilmente extracomunitario, fingendosi cliente ha preso qualcosa da bere ma ad un certo punto, quando gli altri clienti sono usciti, si è avvicinato alla cassa e.

