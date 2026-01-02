Quando il futuro era il nostro presente Il 2026 visto dal passato

Il 2026, un anno ormai alle spalle, rivive attraverso le proiezioni e le riflessioni del passato. Ogni inizio d’anno, come abitudine, analizzo le previsioni e le aspettative che avevamo per il futuro, confrontandole con la realtà. È un momento di confronto tra speranze e risultati, utile a comprendere come le nostre idee si siano evolute e quali sfide abbiamo affrontato lungo il percorso.

Ogni primo gennaio smaltisco i postumi della sbornia (si fa per dire) cercando profezie sull'anno appena cominciato. A volte ho la fortuna di trovare romanzi interi – An 2021: Les enfants fous di Jean Marabini, o La rivolta del 2023 di Nino Salvaneschi, scritti rispettivamente cinquanta e cent'anni prima della data in cui si svolge la storia. Altre volte mi devo accontentare di immaginazioni più circoscritte, diligentemente censite ogni anno da un giornalista americano, Mark J. Price dell'Akron Beacon Journal. E' un gioco d'azzardo: gli scrittori di fantascienza e i futurologi sono come partecipanti a una lotteria di capodanno, hanno in mano un ventaglio di biglietti e può capitare che uno di loro vinca, il che dice poco sul suo spirito profetico e molto sulla sua fortuna.

