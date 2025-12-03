Poste salgono a 104 i nuovi sportelli automatici installati in tutta la provincia

Nei giorni scorsi sono stati installati due nuovi Postamat all’esterno degli uffici postali di Anguillara Veneta e Carceri, portando a 104 il totale delle unità operative in tutta la provincia di Padova. I due uffici postali erano già stati completamente rinnovati e dotati dei nuovi servizi della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

