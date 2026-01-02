Portici si congeda dalla sua nonnina centenaria, Maria Cappabianca, scomparsa questa mattina all’età di 102 anni. Figura amata dalla comunità, Maria faceva parte dei 21 centenari della provincia di Napoli, secondo gli ultimi dati Istat. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la memoria storica e il patrimonio umano della città.

Portici piange nonna Maria. Maria Cappabianca è morta stamattina all’età di 102 anni. Era una dei 21 centenari della provincia di Napoli, secondo gli ultimi dati Istat disponibili.Nata a Napoli, nel quartiere Materdei, l’11 febbraio 1923, si era trasferita a Portici dopo il matrimonio con Enrico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Portici perde la sua nonnina centenaria: addio a Maria Cappabianca

Leggi anche: Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia: Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz. Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlio

Leggi anche: Addio a Peppe Vessicchio, la musica perde la sua anima più gentile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Portici perde la sua nonnina centenaria: addio a Maria Cappabianca - Due anni fa aveva festeggiato il traguardo dei cento anni insieme al sindaco Enzo Cuomo ... napolitoday.it