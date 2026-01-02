Portici perde la sua nonnina centenaria | addio a Maria Cappabianca
Portici si congeda dalla sua nonnina centenaria, Maria Cappabianca, scomparsa questa mattina all’età di 102 anni. Figura amata dalla comunità, Maria faceva parte dei 21 centenari della provincia di Napoli, secondo gli ultimi dati Istat. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la memoria storica e il patrimonio umano della città.
Portici piange nonna Maria. Maria Cappabianca è morta stamattina all’età di 102 anni. Era una dei 21 centenari della provincia di Napoli, secondo gli ultimi dati Istat disponibili.Nata a Napoli, nel quartiere Materdei, l’11 febbraio 1923, si era trasferita a Portici dopo il matrimonio con Enrico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia: Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz. Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlio
Leggi anche: Addio a Peppe Vessicchio, la musica perde la sua anima più gentile
Portici perde la sua nonnina centenaria: addio a Maria Cappabianca - Due anni fa aveva festeggiato il traguardo dei cento anni insieme al sindaco Enzo Cuomo ... napolitoday.it
Giri per le vie e le piazze di Verona e senti ancora qualcosa nell’aria. Non è nostalgia, non solo almeno: è una corrente leggera che passa tra gli archi di Porta Borsari, un sussurro che sale dal fiume e si perde nei portici di piazza Bra. È la voce dello scudetto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.