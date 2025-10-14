Sanità sotto pressione | A Pordenone mancano 40 medici e 70 infermieri
Carenza di personale e sovraccarico di lavoro. Sono questi i temi che la sanità deve affrontare giorno per giorno. La Destra Tagliamento non è esclusa da questo fenomeno che - tra esternalizzazioni e difficoltà a trovare nuovi medici e infermieri - sta minando il diritto alle cure sancito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
