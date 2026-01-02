Pavia pestaggio in centro nella notte di Capodanno | 21enne fermato per rapina aggravata

A Pavia, nella notte di Capodanno, si è verificato un episodio di violenza nel centro storico, che ha coinvolto due giovani. Un ragazzo di 21 anni, di nazionalità tunisina, è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio ha portato all’arresto di uno dei responsabili di un pestaggio avvenuto poco dopo la mezzanotte tra corso Strada Nuova e via Mentana.

Pavia, 2 gennaio 2026 - E' stato identificato e portato in carcere, per rapina aggravata. Il giovane, 21enne di nazionalità tunisina, è accusato di essere uno dei tre responsabili del pestaggio ai danni di due ragazzi, di 17 e 18 anni, aggrediti poco dopo la mezzanotte di Capodanno nel pieno centro storico di Pavia, all'incrocio tra corso Strada Nuova e via Mentana. L'intervento . I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia erano intervenuti verso mezzanotte e mezza insieme all'ambulanza che aveva poi trasportato le due giovani vittime al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dimesse nella mattinata successiva con prognosi di 40 e 22 giorni.

