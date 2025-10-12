Omicidio a Palermo 21enne ucciso mentre cerca di fermare un pestaggio | il 28enne fermato confessa
Paolo Taormina, 21 anni, era intervenuto per difendere un ragazzino picchiato dal branco. Colpo di pistola o accoltellamento?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: omicidio - palermo
Paolo Taormina ucciso a Palermo, l'omicidio ripreso dalle telecamere. La madre: "La mia vita è distrutta"
Omicidio a Palermo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Riporta quotidiano.net
Fermato il presunto omicida del 21enne ucciso a Palermo - Le autorità hanno fermato il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 mentre tentava di fermare una rissa davant ... Come scrive msn.com