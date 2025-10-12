Omicidio a Palermo 21enne ucciso mentre cerca di fermare un pestaggio | il 28enne fermato confessa

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Taormina, 21 anni, era intervenuto per difendere un ragazzino picchiato dal branco. Colpo di pistola o accoltellamento?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio a palermo 21enne ucciso mentre cerca di fermare un pestaggio il 28enne fermato confessa

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Palermo, 21enne ucciso mentre cerca di fermare un pestaggio: il 28enne fermato confessa

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

omicidio palermo 21enne uccisoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Riporta quotidiano.net

omicidio palermo 21enne uccisoFermato il presunto omicida del 21enne ucciso a Palermo - Le autorità hanno fermato il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 mentre tentava di fermare una rissa davant ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Palermo 21enne Ucciso