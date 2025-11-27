Sabato 6 dicembre ore 10.30 faremo una suggestiva passeggiata archeologica alla scoperta della Padova romana, tra invisibili resti antichi, con visita al ponte san Lorenzo e al Museo Archeologico del Liviano. Non tutti sanno che.nel Museo archeologico del Liviano sono custoditi preziosi reperti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Passeggiata archeologica in città con visita al Museo del Liviano