Passeggiata archeologica in città con visita al Museo del Liviano
Sabato 6 dicembre ore 10.30 faremo una suggestiva passeggiata archeologica alla scoperta della Padova romana, tra invisibili resti antichi, con visita al ponte san Lorenzo e al Museo Archeologico del Liviano. Non tutti sanno che.nel Museo archeologico del Liviano sono custoditi preziosi reperti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
SABATO 6 DICEMBRE ORE 10.30 passeggiata archeologica con visita al ponte romano San Lorenzo e visita al Museo Archeologico del Liviano. Non tutti sanno che...nel Museo archeologico del Liviano, Università di Padova, sono custoditi preziosi rep - facebook.com Vai su Facebook
Dal degrado alla bellezza: la Passeggiata Archeologica che unisce Boscoreale e Pompei laprovinciaonline.info/dal-degrado-al… Vai su X
Archeo passeggiata sull’Appia Antica, visita guidata con archeologo - La guida condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti dell’Antichità ... Come scrive romatoday.it
Archeo-passeggiata sull’Appia Antica, visita guidata - La nostra guida condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti ... Da romatoday.it