Passeggiata archeologica in città con visita al Museo del Liviano

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre ore 10.30 faremo una suggestiva passeggiata archeologica alla scoperta della Padova romana, tra invisibili resti antichi, con visita al ponte san Lorenzo e al Museo Archeologico del Liviano. Non tutti sanno che.nel Museo archeologico del Liviano sono custoditi preziosi reperti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

passeggiata archeologica in citt224 con visita al museo del liviano

© Padovaoggi.it - Passeggiata archeologica in città con visita al Museo del Liviano

Argomenti simili trattati di recente

Archeo passeggiata sull’Appia Antica, visita guidata con archeologo - La guida condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti dell’Antichità ... Come scrive romatoday.it

Archeo-passeggiata sull’Appia Antica, visita guidata - La nostra guida condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggiata Archeologica Citt224 Visita