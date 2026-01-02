Paolini carica per il 2026 | Più esperienza meno pressione Mi piace giocare a questo livello e su Errani…

Jasmine Paolini si prepara al 2026 con un’approccio più maturo e consapevole. Dopo aver raggiunto importanti traguardi come le finali Slam e la vittoria a Roma, la tennista toscana mira a consolidare la propria carriera, puntando su esperienza e tranquillità. La collaborazione con Errani rappresenta un ulteriore stimolo per affrontare le sfide future, mantenendo un atteggiamento equilibrato e orientato alla crescita.

Jasmine Paolini è pronta per una nuova avventura. Nelle ultime due stagioni, la toscana ha prima stupito tutti per le finali Slam raggiunte a Parigi e a Wimbledon nel 2024 e poi confermato in altro modo il suo standard, qualificandosi per le WTA Finals e impreziosendo il tutto con la vittoria storica negli Internazionali d'Italia a Roma nell'anno appena concluso. Il 2026 dell'azzurra si apre con la United Cup. Il 4 gennaio è prevista la sfida contro la Svizzera e il 6 contro la Francia. Durante il Media Day, Paolini ha fatto il punto sul momento che sta vivendo, soffermandosi sugli obiettivi futuri, sulle novità all'interno dello staff e sulla crescita personale maturata negli ultimi anni.

United Cup 2026: calendario e tabellone dell’Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli - Dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney si giocherà la United Cup, torneo a squadre che si disputa da qualche anno ... fanpage.it

