Jasmine Paolini | Sara Errani è di un altro livello farà parte del mio team

La numero 8 al mondo, ospite con la compagna di doppio in tv da Fabio Fazio, dichiara: "Sara farà la parte tattica, poi ci sarà Pizzorno". E Sara: "Andiamo così bene che è difficile smettere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jasmine Paolini: "Sara Errani è di un altro livello, farà parte del mio team"

