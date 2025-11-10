Adriano Panatta rivela | Cahill resta con Sinner perché crede nel Grande Slam

Oasport.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e coltiva l’ambizione di chiudere l’anno da numero 1 del mondo: dovrà alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che Carlos Alcaraz non vinca entrambe le prossime partite del round robin contro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz (oppure vincere il titolo incappano in un ko nel girone e sperare che lo spagnolo perda i due prossimi incontri). Il tennista italiano esordirà lunedì 10 novembre (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

adriano panatta rivela cahill resta con sinner perch233 crede nel grande slam

© Oasport.it - Adriano Panatta rivela: “Cahill resta con Sinner perché crede nel Grande Slam”

Contenuti che potrebbero interessarti

adriano panatta rivela cahillAdriano Panatta rivela: “Cahill resta con Sinner perché crede nel Grande Slam” - Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Si legge su oasport.it

adriano panatta rivela cahillPanatta e la certezza su Sinner: "Cahill resta con lui per un solo motivo". Poi parla di Musetti: "Secondo me..." - L'ex campione azzurro commenta il primo giorno delle Atp Finals: "Alcaraz ha giocato bene ma per battere Sinner gli serviranno più di 20 minuti. Lo riporta corrieredellosport.it

Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è diventato quasi imbattibile, Alcaraz deve stare attento…” - Adriano Panatta, nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha analizzato quanto fatto da Jannik Sinner nel Masters1000 di ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Adriano Panatta Rivela Cahill