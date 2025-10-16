Alla Fenice il concerto del pianista Enrico Pieranunzi con il flautista Aldo Di Caterino

La classe e la profondità armonica del pianista Enrico Pieranunzi si uniscono all'eleganza e all'espressività del giovane flautista Aldo Di Caterino, per un'esperienza d'ascolto tra le più raffinate della scena contemporanea. Fra gli eventi più attesi di Venezia Jazz Festival – Fall Edition, alle.

