Oscar della Moda a Luigi Bilancio
Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano, ha ricevuto l’Oscar della Moda durante il Premio Europeo ST a Roma. Questo riconoscimento premia il suo impegno nel settore e il contributo alla crescita dell’industria moda in Italia. Un attestato di merito che sottolinea la sua professionalità e dedizione nel campo, contribuendo al prestigio dell’eccellenza italiana nel settore.
