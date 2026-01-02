Oscar della Moda a Luigi Bilancio

Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano, ha ricevuto l’Oscar della Moda durante il Premio Europeo ST a Roma. Questo riconoscimento premia il suo impegno nel settore e il contributo alla crescita dell’industria moda in Italia. Un attestato di merito che sottolinea la sua professionalità e dedizione nel campo, contribuendo al prestigio dell’eccellenza italiana nel settore.

Luigi Bilancio premiato tra le eccellenze del fashion - Un riconoscimento internazionale celebra la sua visione innovativa e il contributo strategico allo sviluppo creativo italiano. iltitolo.it

Durante la cerimonia degli Oscar del 2022, tra luci abbaglianti, abiti d’alta moda e ovazioni da sogno, a sorprendere tutti non fu un attore né un discorso, ma un piccolo protagonista a quattro zampe. Jamie Lee Curtis, con la sua grazia elegante e il suo spirito - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.