Oscar della Moda a Luigi Bilancio

Da 2anews.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano, ha ricevuto l’Oscar della Moda durante il Premio Europeo ST a Roma. Questo riconoscimento premia il suo impegno nel settore e il contributo alla crescita dell’industria moda in Italia. Un attestato di merito che sottolinea la sua professionalità e dedizione nel campo, contribuendo al prestigio dell’eccellenza italiana nel settore.

Il riconoscimento assegnato all’imprenditore e manager campano a Roma nel corso del Premio Europeo ST. Oscar della Moda. Assegnato a Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano leader nel settore moda, cosmetica ed eventi fashion e culturali, il prestigioso premio “Oscar della Moda”. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nel Salone delle Colonne dell’EUR, durante . 🔗 Leggi su 2anews.it

oscar della moda a luigi bilancio

© 2anews.it - Oscar della Moda a Luigi Bilancio

Leggi anche: A Brunello Cucinelli "l'Oscar mondiale della moda": premiato da Sharon Stone

Leggi anche: Made in Umbria, la candidata all'Oscar Diane Lane ha scelto total look della Casa di Moda Cucinelli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

oscar moda luigi bilancioOscar della Moda a Luigi Bilancio - Il riconoscimento assegnato all’imprenditore e manager campano a Roma nel corso del Premio Europeo ST. expartibus.it

oscar moda luigi bilancioLuigi Bilancio premiato tra le eccellenze del fashion - Un riconoscimento internazionale celebra la sua visione innovativa e il contributo strategico allo sviluppo creativo italiano. iltitolo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.