Oroscopo 2026 segno per segno degli astrologi più amati

L’orizzonte del 2026 si apre con le stelle che si posizionano in modo da influenzare i diversi segni zodiacali. Gli astrologi più stimati hanno pubblicato le previsioni dettagliate per l’anno in corso, offrendo uno sguardo sui possibili eventi e tendenze. In questa guida, analizzeremo le indicazioni principali per ogni segno, aiutandoti a comprendere meglio le energie che il nuovo anno potrebbe portare.

AGI - Il  2026  è arrivato e i pianeti si stanno organizzando per preparare il nuovo anno. Gli  astrologi   hanno sfornato i loro oroscopi  e adesso si parte in quarta per vedere chi avrà indovinato le dinamiche degli influssi delle stelle. AGI ha fatto un esercizio di stile sommando e mescolando le  previsioni dei tre più amati:   Branko,  Simon & the Stars  e  Paolo Fox. Di seguito,  segno per segno, come sarà il  2026, partendo da alcuni punti in comune:  Pesci, con  Capricorno  e  Acquario  subito dietro, sono quelli che sembrano  brillare di più, mentre il segno del  Leone  avrà maggiori  soddisfazioni professionali. 🔗 Leggi su Agi.it

