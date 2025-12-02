Oroscopo 2026 | ecco le previsioni dell’anno segno per segno

La fine dell’anno significa tante cose, una su tutte: l’ oroscopo 2026 è alle porte. Che ci si creda o no, si tratta comunque di un passatempo divertente, perché l’anno nuovo è carico di attese e gli oroscopi in fondo dicono sempre cose belle, che ci danno la carica necessaria per iniziare un nuovo ciclo solare con entusiasmo. In fondo sì, un anno è “solo” un giro completo della Terra intorno al Sole e 365 volte intorno al proprio asse, ma in realtà c’è molto di più. Oroscopo 2026: gli eventi astrologici e il loro significato. Nel 2026 sono previsti diversi eventi astrologici, come un’ eclissi solare anulare (ovvero un’eclissi in cui l’ombra della Luna crea un anello di luce del Sole), prevista per il 17 febbraio, che però sarà visibile solo in Antartide. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

