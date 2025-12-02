Oroscopo 2026 | ecco le previsioni dell’anno segno per segno
La fine dell’anno significa tante cose, una su tutte: l’ oroscopo 2026 è alle porte. Che ci si creda o no, si tratta comunque di un passatempo divertente, perché l’anno nuovo è carico di attese e gli oroscopi in fondo dicono sempre cose belle, che ci danno la carica necessaria per iniziare un nuovo ciclo solare con entusiasmo. In fondo sì, un anno è “solo” un giro completo della Terra intorno al Sole e 365 volte intorno al proprio asse, ma in realtà c’è molto di più. Oroscopo 2026: gli eventi astrologici e il loro significato. Nel 2026 sono previsti diversi eventi astrologici, come un’ eclissi solare anulare (ovvero un’eclissi in cui l’ombra della Luna crea un anello di luce del Sole), prevista per il 17 febbraio, che però sarà visibile solo in Antartide. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Approfondisci con queste news
Oroscopo del 2 dicembre 2025. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi sapere cosa ti succederà oggi #2dicembre? Le previsioni delle stelle con l' #oroscopo del tuo segno zodiacale. Vai su X
Oroscopo 2026 amore, soldi e fortuna: un segno domina mentre un altro crolla - Le previsioni astrologiche per il 2026 delineano un anno ricco di opportunità finanziarie e fortune inattese per un segno zodiacale. Secondo blitzquotidiano.it
Oroscopo 2026, Cancro: sarà l'anno della stabilità tra consapevolezza e autostima. Amore dolce, lavoro concreto - Si lascia guidare da sensazioni, ricordi e legami autentici. Si legge su leggo.it
Oroscopo 2026, le Lune Nuove: dai fiori alla neve, dal castoro al verme. Le date del nuovo anno da segnare sul calendario - Il 2026 sarà un anno di rinnovamento e allineamento interiore: le energie delle Lune Nuove fungono da semi da piantare, da cui far nascere nuove intenzioni. Da leggo.it