Orientamento Accordo con la Provincia

La Provincia di Como ha avviato un percorso di collaborazione con le rappresentanze studentesche delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è favorire un dialogo costruttivo per sviluppare attività e strumenti volti a supportare gli studenti nelle scelte post diploma. Questa iniziativa mira a creare un raccordo efficace tra istituzioni e giovani, facilitando un orientamento più consapevole e un accompagnamento adeguato verso il futuro formativo e professionale.

Promotori sono il presidente, Fiorenzo Bongiasca, il Consigliere alle Politiche giovanili Gianluca Leo e il dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro, Fabio Chindamo.

