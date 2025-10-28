Conerobus i sindacati incontrano la Provincia | Nessuna riorganizzazione senza un accordo con la parte sociale
ANCONA – Nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, i rappresentanti dei sindacati Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl autoferro e Faisa Cisal, sono stati ricevuti dal presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali per parlare di Conerobus, della sua crisi e del suo piano industriale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
