Open day per l’apertura del nuovo asilo nido La Vigna
Sabato 10 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30, si svolgerà l’open day per l’apertura del nuovo asilo nido “La Vigna” a Lecco. Situato in via alla Fonte nel rione di Maggianico, questo spazio offre un'opportunità in più per le famiglie della zona. Un’occasione per conoscere l’ambiente e i servizi del nuovo nido, pensato per accogliere i più piccoli in un contesto sicuro e accogliente.
Un nido in più a Lecco. Sabato 10 gennaio, dalle ore 9.30 alle 11.30, si terrà l’open day per l’apertura del nuovo asilo nido “La Vigna” situato in via alla Fonte nel rione di Maggianico. Il nuovo nido “La Vigna”, che aprirà i battenti a settembre 2026, raccoglie l’eredità preziosa e pluriennale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
