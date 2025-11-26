Ospedale Papardo apertura del nuovo Centro Vaccinale e Open Day dedicato a vaccini e test gratuiti

La Direzione Strategica dell'ospedale Papardo annuncia per il 2 dicembre, nei locali dell’Auditorium, una conferenza stampa per l’apertura del nuovo Centro Vaccinale, che coinciderà con un Open Day gratuito dedicato alla somministrazione di vaccini e ai test per le infezioni sessualmente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

