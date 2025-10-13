Tutto Sposi 2026 al via la 36esima edizione del salone del wedding a Napoli

2anews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 5 giorni dall’apertura di Tutto Sposi, il salone del wedding a Napoli, ecco alcune curiosità,  tendenze e segreti, per i matrimoni del 2026. Partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione della 36ª edizione di Tutto Sposi, il salone del wedding in programma nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre alla Mostra d’Oltremare di . 🔗 Leggi su 2anews.it

tutto sposi 2026 al via la 36esima edizione del salone del wedding a napoli

© 2anews.it - Tutto Sposi 2026, al via la 36esima edizione del salone del wedding a Napoli

In questa notizia si parla di: tutto - sposi

Napoli Capitale del matrimonio e turismo, Tutto Sposi già 20.000 accessi

Beautiful anticipazioni: Eric e Donna sposi, ma Luna rovina tutto con un gesto imprevisto

Maria Carolina del Liechtenstein e Leopoldo Maduro Vollmer sposi il 30 agosto: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia

tutto sposi 2026 viaTutto Sposi 2026, al via la 36esima edizione del salone del wedding a Napoli - A 5 giorni dall’apertura di Tutto Sposi, il salone del wedding a Napoli, ecco alcune curiosità,  tendenze e segreti, per i matrimoni del 2026. Segnala 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Sposi 2026 Via