Miretti al centro del mercato | la Juventus valuta Samardzic torna un’opzione
La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di potenziali opportunità. Tra i nomi in discussione, Fabio Miretti rappresenta un possibile elemento di transizione, con il club che valuta anche altre opzioni come Samardzic. La situazione evidenzia l’attenzione della società nel pianificare il futuro, equilibrando giovani talenti e investimenti strategici per rafforzare la rosa.
La partita non si gioca solo sul campo, ma nei corridoi del mercato. E Fabio Miretti, oggi, è uno dei nomi che più di altri raccontano la fase di transizione della Juventus: talento cresciuto in casa, spazio ridotto, futuro ancora aperto. Attorno al centrocampista bianconero si sta muovendo qualcosa che va oltre il semplice sondaggio, con scenari che potrebbero innescare un effetto domino a centrocampo. Miretti, il bivio e il rumore del mercato. La Juventus osserva, valuta, pesa. Miretti è considerato un profilo affidabile, ma non più intoccabile. In un reparto che cerca equilibrio tra sostenibilità economica e competitività immediata, il suo nome è diventato centrale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
L'ingresso di Fabio Miretti seppur per pochi minuti, ha fatto capir due cose La prima che è un giocatore di qualità, perché quel controllo di suola ad eludere l'intervento dei giocatori non lo fanno in molto Poi che dopo il cambio di allenatore ha aumentato sensi
