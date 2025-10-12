Calciomercato Juve | avventura in bianconero ai titoli di coda! Si va verso la separazione già a gennaio valigie in mano e futuro ormai lontano da Torino Tutti i dettagli

Calciomercato Juve: futuro lontano da Torino per questo bianconero, la sua avventura è ormai ai titoli di coda. Rivelazione importante. Un fantasma che aleggia sulla Continassa, un caso spinoso che il calciomercato Juve vuole risolvere a gennaio. La lunga e sfortunata avventura di Arkadiusz Milik in bianconero potrebbe essere ai titoli di coda. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sta valutando una soluzione drastica per un giocatore ormai ai margini del progetto. Un calvario infinito: quasi 500 giorni ai box. L’incubo dell’attaccante polacco è iniziato il 7 giugno 2024, con il grave infortunio al menisco subito in nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: avventura in bianconero ai titoli di coda! Si va verso la separazione già a gennaio, valigie in mano e futuro ormai lontano da Torino. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, la rivale di Serie A sorprende tutti ed è vicinissima alla chiusura del colpo: quel giocatore non verrà a Torino, ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve: ecco i soldi per Sancho! Pronte due uscite

Calciomercato Juve, il futuro di questo giocatore sembra ormai tracciato: il calciatore è pronto a trasferirsi in quel club! Decisiva la sua volontà. Ultimissimi aggiornamenti

Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Il punto sul calciomercato della #Juventus, i possibili obiettivi e le scelte di #Chiellini e occhio ad alcuni clamorosi retroscena | JUVE ZONE Ep.51 OSPITE: @_Morik92_ VIDEO QUI: - X Vai su X

McKennie Juve, addio a zero o già a gennaio? Ecco i club interessati al centrocampista: c’è già una certezza nel suo futuro. I dettagli e quanto lo valutano i bianconeri - Gli aggiornamenti sul futuro del calciatore che lascerà i bianconeri Un “tesoretto” da sbloccare a gennaio per finanziare i colpi in entrata. Si legge su juventusnews24.com

Calciomercato Juve, la notizia dall’Inghilterra può cambiare le carte in tavola! È indirettamente legata al futuro di quel bianconero: ci sono importanti novità - Calciomercato Juve, la notizia dall’Inghilterra può cambiare le carte in tavola: tutti gli aggiornamenti Una notizia dall’Inghilterra chiarisce il futuro di un big europeo e, di riflesso, definisce la ... Segnala juventusnews24.com