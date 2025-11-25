Pioggia e temperature in calo | le previsioni a Salerno fino al weekend

Un fronte freddo in discesa dal nord Europa transiterà sulla Campania nel corso di oggi (martedì 25 novembre), dando luogo a condizioni di instabilità con passaggio di piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente di forte intensità, con accumuli pluviometrici che sulle zone interne potranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? In atto qualche debole fenomeno di gelicidio in alcune vallate del parmense. Il gelicidio, ricordiamo, e' il fenomeno di pioggia con temperature negative al suolo (in quota invece le temperature sono positive): la pioggia, cadendo con valori negativi, gela al - facebook.com Vai su Facebook

In Calabria torna il maltempo: pioggia, temperature in picchiata e prime nevicate in montagna. Ecco dove Vai su X

Brescia, settimana tra piogge; sole e temperature in calo - Settimana variabile con inizio piovoso, metà più soleggiata e fine settimana nuvoloso: temperature autunnali e minime spesso vicine allo zero accompagneranno i giorni in città. Come scrive quibrescia.it

Meteo Sicilia, temperature in calo e piogge: le previsioni - Meteo Sicilia, in arrivo per questo inizio settimana di novembre: piogge, temperature in diminuzione e cieli coperti. Scrive catania.liveuniversity.it

Meteo, il maltempo si abbatte ancora sull'Italia: pioggia e vento forte. Quanto durerà, le regioni a rischio nubifragi - Una nuova perturbazione oggi, martedì 25 novembre, investirà la nostra Penisola, portando ancora maltempo soprattutto al ... Secondo msn.com