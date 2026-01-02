Mercato granata | il nome nuovo per il centrocampo è Gunduz

Nel mercato granata, il nuovo nome per il centrocampo è Gunduz. Intanto, attenzione alla Triestina, deferita dalla Procura Federale al Tfn per aver effettuato pagamenti ai tesserati tramite bonifici su conti diversi, relativi a settembre e ottobre 2025. La situazione si inserisce in un quadro di analisi e aggiornamenti sulle dinamiche del calcio italiano.

Occhi spalancati sulla Triestina. Lo ha già fatto la Procura Federale deferendola al Tfn: "Ha effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, attraverso bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi dal conto corrente.

Calciomercato Toro, si cerca un difensore: frenata Marianucci, c’è un nuovo nome - Il Torino cerca un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio: sfumato Marianucci, l'ultima idea porta alla Premier League ... msn.com

Nuovo obiettivo di mercato dalla Cremonese: i temi granata sui giornali - Beninteso, il Cholito era rientrato contro la Cremonese e aveva dato dei segnali incoraggianti contro il Sassuolo. msn.com

Liratv. . Mercato, la Salernitana danza sulle punte Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #granata #mercato #salernitana #prosegue #faggiano #casarano #obbiettivo #reparto #ch - facebook.com facebook

