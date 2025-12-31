Juventus Samardzic nuovo nome per il centrocampo

La Juventus valuta Lazar Samardzic come potenziale rinforzo per il centrocampo, in caso di cessione di Fabio Miretti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club esamina questa possibilità per rafforzare la rosa e mantenere un reparto mediano competitivo. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un'opzione per la società bianconera in vista della prossima stagione.

Idea Samardzic Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando Lazar Samardzic come possibile rinforzo nel caso in cui Fabio Miretti dovesse essere ceduto. La partenza di Miretti, su cui ci sarebbe l'interesse della Lazio e che genererebbe una plusvalenza piena, permetterebbe di finanziare nuovi acquisti.

Juventus: Yildiz chiede 6 milioni a stagione per il rinnovo fino al 2030. Roma: in difesa piace Dragusin. Lazio: subito Insigne, sogno Samardzic

