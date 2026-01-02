Maxi rissa a Firenze i titolari della pizzeria | Se le cose non cambieranno l’anno prossimo chiuderemo a Capodanno

A Firenze, una maxi rissa ha coinvolto alcuni locali della zona. I titolari di una pizzeria hanno dichiarato che, se le condizioni non miglioreranno, quest’anno non resteranno aperti la notte di Capodanno. La situazione evidenzia le difficoltà del settore e la necessità di interventi per garantire sicurezza e stabilità alle attività commerciali nel centro storico.

Firenze, 2 gennaio 2025 – "Se le cose non cambieranno, non rimarremo più aperti la notte di Capodanno". È una frase che pesa come un macigno quella che arriva dall' Antica Pizzeria del Duomo. Del resto, dopo la maxi rissa tra gang di stranieri e le scene, terribili, dei tavolini e delle sedie che volavano, dal locale non possono che arrivare parole di rabbia ma anche di rassegnazione. Il racconto di quanto accaduto restituisce tutta la gravità di una situazione che il titolare definisce senza precedenti. "Scene surreali. Ripensandoci, e rivedendo le immagini di quei momenti di follia, penso però che siamo stati anche parecchio fortunati.

