matrimonio a prima vista 16 anticipazioni prima e seconda puntata

Matrimonio a Prima Vista 16 torna su Real Time con tre nuove coppie pronte a vivere un percorso di scoperta e condivisione. In onda da mercoledì 7 gennaio 2026, questa sedicesima edizione offre agli spettatori uno sguardo autentico sulle prime fasi di una relazione nata prima dello scambio delle promesse. Le anticipazioni della prima e seconda puntata svelano i primi incontri e le emozioni che caratterizzeranno questa nuova stagione.

© US Warner Bros. Discovery Tre nuove coppie sono pronte a farsi conoscere dai telespettatori della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda in prima serata, su Real Time, da mercoledì 7 gennaio 2026. I sei nuovi protagonisti, abbinati tra loro dal team degli esperti formato da Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, sapranno mettersi completamente in gioco all’interno di un matrimonio con un vero e proprio sconosciuto? In attesa di scoprirlo, come da tradizione, il primo appuntamento con il reality sarà caratterizzato da due puntate, già disponibili in anteprima su Discovery+. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

