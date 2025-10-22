Matrimonio a Prima Vista 15… E poi | cosa è successo dopo le scelte finali Anticipazioni della puntata di mercoledì 29 ottobre 2025 su Real Time
Dopo la serata delle scelte finali, arriva su Real Time lo speciale “Matrimonio a Prima Vista 15. E poi”, in onda mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata. L’episodio, già in anteprima su Discovery+, svela cosa è accaduto mesi dopo la fine delle registrazioni: chi ha confermato la decisione, chi ha cambiato idea e chi ha voltato pagina. Indice. Matrimonio a Prima Vista 15. E Poi, anticipazioni 29 ottobre 2025 – Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro: rottura confermata. Roberta Murano e Luca Merlo: insieme, più forti di prima. Matteo Conca e Melissa Cicciari: strade separate. Perché lo speciale “E poi” conta davvero. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
